A minutos del inicio del debate ya llegan candidatos en medio de barras que los apoyan

A pocos minutos de las 21:00, el ambiente en las afueras de los estudios de Red Uno se ha tornado vibrante con la llegada de los candidatos a la Gobernación. En medio de banderas, cánticos y el respaldo sonoro de sus barras de apoyo, los aspirantes ingresan al recinto para participar en este encuentro crucial de cara a las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo. Entre los candidatos que ya llegaron están: Luis Fernando Camacho, Mauricio Quezada, Vladimir Peña.

El contenido del debate se estructuró en bloques temáticos estratégicos: economía regional, salud, educación y desarrollo de infraestructura. Estos temas no son aleatorios, pues representan las competencias directas y responsabilidades de gestión que las futuras autoridades departamentales deberán asumir para responder a las demandas de su jurisdicción.

En cuanto a la logística, se dispuso que las jornadas en La Paz y Santa Cruz se extiendan por tres horas continuas para permitir un intercambio profundo. En el resto de los departamentos, el tiempo total de debate fue de dos horas y media, brindando a la ciudadanía la oportunidad de comparar planes de gobierno antes de emitir su voto.

