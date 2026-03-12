El Aeropuerto de Congonhas, el segundo con mayor tráfico en Brasil y conocido por su ubicación en plena zona urbana de São Paulo, vivió una tarde de caos inesperado este miércoles 11 de marzo. No fue una falla técnica ni el clima lo que detuvo las operaciones, sino Kim, una pequeña perra negra que logró burlar la seguridad y correr libremente por las pistas de aterrizaje.

El episodio, que parece sacado de una película de comedia, comenzó alrededor de las 15:25 horas. Según los reportes oficiales de la administradora Aena, el animal escapó de su caja de transporte en el momento en que su dueña se disponía a desembarcar.

Persecución a alta velocidad

En cuestión de segundos, la mascota se internó en el área operativa, obligando a la torre de control a suspender de inmediato todos los movimientos de aeronaves por estrictas razones de seguridad. Un video captado por pasajeros y cámaras de monitoreo muestra la surrealista escena: Kim corriendo a toda velocidad por el asfalto mientras dos vehículos de emergencia del aeropuerto la perseguían con redes de captura.

Debido a la incursión, las operaciones quedaron totalmente paralizadas durante nueve minutos críticos (entre las 15:26 y 15:35). Aunque el tiempo parece breve, en un aeropuerto con el flujo de Congonhas, esto generó un efecto dominó en la programación:

Vuelos demorados: Un avión de LATAM con destino a Cuiabá, que debía partir a las 15:00, sufrió un retraso de casi una hora debido a la presencia del animal frente a la aeronave.

Sin cancelaciones: Afortunadamente, la administración confirmó que no fue necesario cancelar ninguna ruta, retomando la normalidad apenas el animal fue puesto a salvo.

Final feliz

La dueña de la mascota, Gabriela Salles, quien relató el angustiante momento en sus redes sociales, confirmó que Kim fue capturada ilesa por el personal de tierra. Tras el rescate, la perrita fue devuelta a su tutora, quien agradeció el despliegue de los equipos de emergencia.

Con datos de Massa, Metrópoles y SBT.

