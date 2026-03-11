¿A cuánto está el kilo de pollo y carne de res en los mercados de Cochabamba?

El precio del kilo de carne de pollo se sitúa esta semana entre 17 y 18 bolivianos en el mercado Calatayud, uno de los principales centros de abasto de la ciudad de Cochabamba.

Comerciantes señalaron que el costo del producto se mantiene estable desde el fin de semana, aunque representa un incremento respecto a la semana pasada.

Una vendedora explicó que actualmente el kilo de pollo con menudo se vende a 17 bolivianos y sin menudo a 18 bolivianos. Según indicó, este precio se mantiene desde el sábado.

La semana anterior, en el mismo mercado, el kilo de pollo entero se comercializaba a 15 bolivianos con menudo y a 16 bolivianos sin menudo, aunque algunas vendedoras ofrecían precios más bajos advirtiendo que el peso podía no ser exacto.

Los comerciantes señalaron que, pese al incremento, existe suficiente oferta de pollo, por lo que el abastecimiento está garantizado.

En cuanto a los cortes, los precios actuales son: pierna a 21 bolivianos el kilo, pecho a 24 bolivianos, filete a 28 bolivianos y alitas a 23 bolivianos.

Carne de res

Por otro lado, las vendedoras informaron que la carne de res registra una leve reducción en comparación con semanas anteriores. La pulpa, que anteriormente alcanzaba hasta 72 bolivianos el kilo, ahora se vende entre 65 y 70 bolivianos.

Asimismo, la chuleta bajó de entre 56 y 58 bolivianos a un rango de 54 a 55 bolivianos, mientras que la carne molida se comercializa entre 52 y 54 bolivianos el kilo.

Los comerciantes atribuyen esta disminución a la baja de aproximadamente un boliviano en el precio del kilo gancho, lo que comienza a reflejarse gradualmente en los precios para el consumidor.

