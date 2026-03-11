Este sábado habrá feria del productor al consumidor en el Cambódromo

Este sábado 21 de marzo, productores de diferentes regiones del país participarán en la Feria del Productor al Consumidor, que se realizará en el Cambódromo, octavo anillo, con el objetivo de que la población pueda abastecerse de alimentos frescos y a precios accesibles un día antes de la jornada electoral.

La organizadora invitó a la población a asistir a esta actividad que reunirá a agricultores y emprendedores que llegarán con productos directamente del campo.

“Queremos hacer la cordial invitación a toda la población a nuestra gran feria este sábado 21 de marzo en el Cambódromo octavo anillo, para que la gente vaya a abastecerse un día antes de las elecciones, porque normalmente el domingo no hay ni la pensión abierta ni la esquina”, explicó.

Durante la feria se ofrecerá una amplia variedad de productos como frutas, verduras, hortalizas, abarrotes y lácteos, todos provenientes directamente de los productores. Entre ellos destacan arroz de Yapacaní, frutillas de Comarapa, maní de Monteagudo, papa y choclo de Moro Moro, además de cacao del Alto Beni y café de Caranavi.

Los productores aseguraron que los alimentos llegarán frescos y a precios accesibles. En la feria también se encontrarán duraznos de Moro Moro, tunas y frutas exóticas como el rambután, conocido por su alto contenido de vitamina C.

Además de alimentos, los visitantes podrán adquirir productos de limpieza para el hogar, algunos de ellos vendidos a granel, permitiendo a los compradores llevar sus propios envases para adquirir detergentes, suavizantes o limpiapisos.

Los organizadores también extendieron la invitación a emprendedores que deseen participar ofreciendo productos como artesanías, postres o bocaditos.

“Todos los emprendedores que están empezando pueden venir a participar en nuestra feria para hacer conocer su producto y tener una oportunidad, porque todos merecemos ganar”, afirmó.

