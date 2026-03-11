¿A cuánto está el pollo en La Paz? Estos son los precios en la Garita de Lima

Un recorrido por el sector de la Garita de Lima, en la ciudad de La Paz, evidenció una leve variación en el precio del kilo de pollo, uno de los productos más consumidos por las familias paceñas.

Durante la verificación en distintos puestos de venta, se constató que el precio del kilo oscila entre Bs 15,80 y Bs 17,50, dependiendo del comerciante y del punto de venta.

Una vendedora explicó que el costo del producto tuvo un incremento en los últimos días.

“Estos días está subiendo, ayer estaba a 16,50 y hoy está a 17,50”, señaló.

En otros puestos del mismo sector el precio se mantiene ligeramente menor. En uno de ellos se ofertaba el kilo de pollo a Bs 15,80, mientras que en otro alcanzaba los Bs 16,30.

Los comerciantes indicaron que, pese a la variación en el precio, la demanda se mantiene estable debido a que el pollo continúa siendo una de las carnes más accesibles para las familias.

“El precio del pollito ha subido un poco, pero hay bastante pollo y la venta está bien. Las amas de casa siguen viniendo a comprar”, comentó otra comerciante.

De acuerdo con el recorrido realizado, la diferencia de precios entre puestos se debe principalmente a la oferta de cada tienda, por lo que los compradores suelen comparar antes de realizar la compra.

