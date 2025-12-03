Alivio para el bolsillo: Precio del kilo de pollo baja a Bs 20 en mercados de Cochabamba

Las amas de casa en Cochabamba recibieron una buena noticia al inicio de esta semana: el precio del kilo de carne de pollo experimentó una baja significativa en los mercados locales. La disminución de precios representa un alivio para el presupuesto familiar.

El precio del kilo de pollo se ha reducido en al menos 4 a 5 bolivianos en comparación con la semana pasada. Según reportes de los mercados, el kilo que se cotizaba entre 24 y 26 bolivianos, ahora se vende a un precio promedio de 20 bolivianos.

Vendedoras del mercado Calatayud confirmaron la caída de precios. "Ha bajado bastante esta semana, la anterior semana estaba a 25, 26 bolivianos; ahora el precio actual desde ayer está a 20 bolivianos, el precio del pollo con menudencia, y Bs 21, sin menudencia", indicó una comerciante.

Otra vendedora destacó la magnitud de la rebaja: "Ha bajado bastante, casi 5 o 6 bolivianos por kilo. Esperemos que las caseritas ya vengan al mercado a comprar, a 20 pesos, peso cabal, precio justo, pollo fresco".

Las comerciantes aseguran que el producto está bien abastecido en los mercados y se espera que esta rebaja se mantenga por lo menos durante el resto de la semana, beneficiando directamente a los consumidores.

