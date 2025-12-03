Huella Animal organiza 'Perrotón Navideño': 30 perritos buscan familia en una feria de adopción este sábado

Con la llegada de la Navidad, el Refugio Huella Animal lanza una iniciativa llena de amor: promover la adopción de perritos para quienes desean dar un hogar a un amigo peludo.

Este fin de semana, el refugio organizará su 'Perrotón Navideño', una feria en la que estarán disponibles 30 cachorros listos para ser adoptados.

La actividad se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre, desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en De la Sierra Club. Además de la adopción, el evento contará con la venta de cómics, agendas y rifas, con el objetivo de recaudar fondos para el cuidado de los animales.

“Hay muchos perritos que esperan una oportunidad de tener una familia, un hogar y una vida digna. Adoptar cambia su destino y también el nuestro”, dijo Zuleika Alvarez, voluntaria

Entre los casos más emotivos se encuentra el de 'Perreza', una perra que llegó al refugio con sarna y diagnosticada con leucemia. Tras tres transfusiones de sangre y un proceso de rehabilitación, logró superar las expectativas médicas y ahora está lista para encontrar una familia que la quiera.

Para participar en la adopción, los interesados deben cumplir con algunos requisitos: casa cerrada, permiso de la familia, fotocopia del carné de identidad y recibos de luz y agua.

