Municipio realiza limpieza y fumigación en 10 coliseos para empadronamiento de elecciones subnacionales

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra inició un amplio operativo de limpieza, lavado, fumigación y mantenimiento en diez coliseos de diferentes distritos, con el objetivo de acondicionar estos espacios para el proceso de empadronamiento de las elecciones subnacionales. Los recintos serán utilizados por el Servicio de Registro Cívico (Sereci) durante gran parte de diciembre.

Jhon Menacho Coronado, director municipal de Deportes y Juventud, informó desde el Coliseo Santa Rosita que los trabajos fueron concluidos y los escenarios ya se encuentran listos para su entrega.

“Estamos realizando la entrega oficialmente al Sereci; estamos haciendo el lavado, fumigado y corte de pasto en los diez coliseos que nos ha solicitado el Sereci y estamos haciendo la entrega oficial”, manifestó.

Menacho detalló que el acondicionamiento se ejecutó en los coliseos de distintos distritos, según requerimiento del Sereci.

“Esto se está realizando en los diez coliseos de los diferentes distritos que nos han solicitado”, agregó.

Asimismo, precisó que los escenarios deportivos serán puestos a disposición del Sereci entre el 4 y el 17 de diciembre, periodo en el que se desarrollará el empadronamiento. Una vez concluido ese proceso, del 17 al 31 de diciembre, los coliseos volverán a su cronograma habitual para las prácticas de distintas ligas y escuelas deportivas de fútbol de salón y básquet.

