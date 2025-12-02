TEMAS DE HOY:
Robo en tienda motociclista atropelló Security Chat

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Municipio realiza limpieza y fumigación en 10 coliseos para empadronamiento de elecciones subnacionales

Jhon Menacho Coronado, director municipal de Deportes y Juventud, informó desde el Coliseo Santa Rosita que los trabajos fueron concluidos y los escenarios ya se encuentran listos para su entrega.

Charles M. Flores

02/12/2025 11:45

Municipio ejecuta operativo de limpieza y fumigación en 10 coliseos para apoyo al Sereci. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra inició un amplio operativo de limpieza, lavado, fumigación y mantenimiento en diez coliseos de diferentes distritos, con el objetivo de acondicionar estos espacios para el proceso de empadronamiento de las elecciones subnacionales. Los recintos serán utilizados por el Servicio de Registro Cívico (Sereci) durante gran parte de diciembre.

Jhon Menacho Coronado, director municipal de Deportes y Juventud, informó desde el Coliseo Santa Rosita que los trabajos fueron concluidos y los escenarios ya se encuentran listos para su entrega.

“Estamos realizando la entrega oficialmente al Sereci; estamos haciendo el lavado, fumigado y corte de pasto en los diez coliseos que nos ha solicitado el Sereci y estamos haciendo la entrega oficial”, manifestó.

Menacho detalló que el acondicionamiento se ejecutó en los coliseos de distintos distritos, según requerimiento del Sereci.

“Esto se está realizando en los diez coliseos de los diferentes distritos que nos han solicitado”, agregó.

Asimismo, precisó que los escenarios deportivos serán puestos a disposición del Sereci entre el 4 y el 17 de diciembre, periodo en el que se desarrollará el empadronamiento. Una vez concluido ese proceso, del 17 al 31 de diciembre, los coliseos volverán a su cronograma habitual para las prácticas de distintas ligas y escuelas deportivas de fútbol de salón y básquet.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD