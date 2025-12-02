Niña de 1 año y 10 meses entrará a cirugía; su hermano continúa intubado tras explosión en Portachuelo

A cuatro días de la explosión de un motorizado en un surtidor de Portachuelo, el estado de salud de los dos hermanitos que sufrieron graves quemaduras continúa siendo crítico. Ambos permanecen en terapia intensiva del Hospital Municipal de Niños “Dr. Mario Ortiz Suárez”, donde el personal médico evalúa cada hora su evolución y posibilidades de intervención quirúrgica.

Los pequeños, de un año y diez, y tres años, presentan quemaduras del 30% y 50% de su cuerpo, respectivamente. El doctor Carlos Vaca Flor, jefe de la Unidad de Quemados, informó que la menor, identificada como Vanessa, podría ingresar hoy al quirófano.

“La paciente Vanessa ya está más tranquila, está sin el tubo desde ayer y aparentemente en condiciones de entrar a cirugía. Solo falta la valoración final de los anestesiólogos, que son quienes dan la última autorización”, explicó Vaca Flor. La niña deberá someterse a una limpieza quirúrgica profunda, en la que se retirarán los tejidos necróticos producto de las quemaduras.

El especialista detalló que este procedimiento, conocido como escarectomía, implica retirar piel dañada con bisturí o dermatomo para evitar infecciones y preparar el cuerpo para futuras etapas de curación. Sin embargo, advirtió que “no hay cirugía sin riesgo, y en este caso el riesgo es muy alto”.

Por su parte, el estado del hermano mayor, Junior, es más delicado. Con quemaduras más extensas y profundas en el rostro, manos, tórax y extremidades, el niño continúa intubado y dependiente de un respirador.

“Si mañana está en buenas condiciones, él va a ingresar. Pero no pueden entrar los dos el mismo día porque no hay espacio en quirófano; está todo lleno”, señaló Vaca Flor, quien también confirmó que el menor necesitará más tiempo para estabilizarse antes de una intervención.

