Detención preventiva para una adolescente de 15 años sorprendida con cocaína en el cuerpo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) interceptó un cargamento de sustancias controladas en la carretera Bioceánica, a la altura del pasaje Motacucito. Durante la revisión de un ómnibus que cumplía la ruta Santa Cruz-Puerto Quijarro, los agentes identificaron a dos mujeres de nacionalidad boliviana con una actitud sospechosa.

El Cnel. Nelson Campos, director de la Felcn Santa Cruz, informó que las implicadas “tenían camuflajeados en su cuerpo 3 paquetes en forma de ladrillo” cada una, envueltos en cinta masking. Tras realizar la prueba de campo, el jefe policial confirmó que “se pudo constatar la existencia de 6.200 gramos de cocaína” distribuidos en un total de seis paquetes.

Sobre la situación jurídica, Campos destacó la “participación de una menor de 15 años”, quien ya fue puesta ante un juez cautelar junto a su acompañante.

La autoridad policial detalló que “se ha determinado la detención preventiva tanto en Palmasola como en Cenvicruz”, estableciendo 45 días de reclusión para la adolescente bajo supervisión de la Defensoría.

Las investigaciones continúan bajo la dirección del Ministerio Público para determinar el origen y el destino final del estupefaciente incautado. Según el jefe de la Felcn, las indagaciones “buscan saber de dónde y hacia dónde se dirigían con la cocaína” para desarticular posibles nexos con redes de suministro.

