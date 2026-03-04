Copa Sudamericana: Independiente Petrolero elimina a Guabirá y avanzó a la fase de grupos

El “Matador” se impuso en la tanda de penales (3-2) tras igualar sin goles en los 90 minutos y aseguró su presencia en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana.
Independiente Petrolero logró una clasificación histórica al eliminar a Guabirá en la definición por penales, en el partido disputado en el estadio Patria de Sucre. El encuentro terminó 0-0 en el tiempo reglamentario, en un duelo intenso y cerrado, donde ambos equipos generaron opciones, pero sin efectividad en el arco rival.
Ante la igualdad, la llave se definió desde los doce pasos. Allí, el “Matador” mostró mayor precisión y se impuso por 3-2, desatando la celebración en la capital del país.
Con esta victoria, Independiente Petrolero selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, cumpliendo uno de los principales objetivos de la temporada.
El equipo chuquisaqueño ahora aguardará el sorteo oficial para conocer a sus rivales en el certamen continental, donde buscará volver a ser protagonista a nivel internacional.
