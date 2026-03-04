TEMAS DE HOY:
Librecambista atracado Feminicidio La Paz Pastor peruano

Policial

Fallece mujer que fue parte del accidente con un camión de alto tonelaje

La víctima no resistió la gravedad de las heridas tras el impacto con el transporte pesado.

Ximena Rodriguez

03/03/2026 20:59

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La mujer que resultó herida al final de la tarde de este martes en la Av. El Trillo y 6to Anillo falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Su vehículo había quedado incrustado en la parte inferior de un camión de alto tonelaje, lo que complicó su estado de salud de forma crítica.

Paramédicos estuvieron en el lugar para socorrer a las personas lesionadas y trasladarlas de urgencia a un centro médico, donde finalmente se confirmó el deceso. El siniestro en la zona del Plan 3.000 deja luto en la jornada tras el aparatoso impacto entre la vagoneta y el vehículo pesado.

Noticia en desarrollo...

