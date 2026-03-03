TEMAS DE HOY:
Policial

En el Plan 3.000: Vagoneta termina bajo un camión de alto tonelaje en el 6to Anillo

El siniestro ocurrió al finalizar la tarde de este martes, movilizando a los equipos de emergencia.

Ximena Rodriguez

03/03/2026 19:11

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Al final de la tarde de este martes, una vagoneta quedó atrapada en la parte inferior de un camión de alto tonelaje tras un violento accidente en la intersección de la Av. El Trillo y el 6to Anillo. El siniestro, registrado en la zona del Plan 3.000, dejó a dos personas heridas que requirieron asistencia inmediata debido a la gravedad del impacto.

Paramédicos se desplazaron hasta el lugar del hecho para socorrer a las personas lesionadas y trasladarlas a centros médicos cercanos. La posición final del vehículo liviano bajo la estructura del transporte pesado dificultó las labores iniciales de auxilio en esta concurrida ruta de la capital cruceña.

Noticia en desarrollo…

 

