Habilitan un carril en la avenida Beneméritos del Chaco tras hundimiento en Cochabamba

La circulación vehicular se restableció este martes en un carril de la avenida Beneméritos del Chaco, en Cochabamba, tras los trabajos realizados en el sector donde un hundimiento dejó un vehículo atrapado.

Tras las labores de reparación y el relleno del área afectada, los motorizados ya circulan con normalidad por un carril en la zona. En el lugar aún se observa polvareda y se ejecutan trabajos complementarios en la capa asfáltica para consolidar la vía en el carril cerrado.

El incidente ocurrió al mediodía del lunes, cuando el asfalto cedió repentinamente bajo un jeep que transitaba cerca del puente Quillacollo. La parte delantera del motorizado quedó sumergida en un socavón provocado por una fuga de agua en una tubería de la red de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa).

Tras el hecho, efectivos policiales, personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y cuadrillas de Semapa acudieron al lugar para desfogar el agua acumulada y rescatar el vehículo con una grúa.

El gerente general de Semapa, Luis Prudencio, atribuyó el colapso a la antigüedad de las tuberías, algunas con más de 30 y 40 años de uso y señaló que cubrirán los gastos de reparación del vehículo afectado por el incidente.

Debido a que la tubería dañada abastece al tanque Coronilla, el suministro de agua fue interrumpido en el Distrito 5, en la zona de la avenida 6 de Agosto hacia el sur, hasta esta jornada.

Prudencio comentó que los trabajos complementarios se extenderán toda la jornada y se prevé restablecer el servicio de agua en ese sector en próximas horas.

