Habilitan un carril en la avenida Beneméritos del Chaco tras hundimiento en Cochabamba

El tránsito se normaliza parcialmente tras la reparación del sector donde el asfalto cedió por una fuga de agua.
03/03/2026 7:24
Escuchar esta nota
La circulación vehicular se restableció este martes en un carril de la avenida Beneméritos del Chaco, en Cochabamba, tras los trabajos realizados en el sector donde un hundimiento dejó un vehículo atrapado.
El incidente ocurrió al mediodía del lunes, cuando el asfalto cedió repentinamente bajo un jeep que transitaba cerca del puente Quillacollo. La parte delantera del motorizado quedó sumergida en un socavón provocado por una fuga de agua en una tubería de la red de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa).
Tras el hecho, efectivos policiales, personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y cuadrillas de Semapa acudieron al lugar para desfogar el agua acumulada y rescatar el vehículo con una grúa.
Debido a que la tubería dañada abastece al tanque Coronilla, el suministro de agua fue interrumpido en el Distrito 5, en la zona de la avenida 6 de Agosto hacia el sur, hasta esta jornada.
Prudencio comentó que los trabajos complementarios se extenderán toda la jornada y se prevé restablecer el servicio de agua en ese sector en próximas horas.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00