La Luna se tiñó de rojo: así se vivió la “Luna de Sangre” en Bolivia

La madrugada del martes 3 de marzo de 2026 dejó una imagen difícil de olvidar: la llamada “Luna de Sangre” iluminó el cielo boliviano con un intenso tono rojo cobrizo.

El eclipse lunar total comenzó aproximadamente a las 05:45 y se extendió hasta las 06:10, momento en que el satélite natural empezó a perderse en el horizonte. Durante cerca de 58 minutos de totalidad, la Luna atravesó la sombra de la Tierra y adoptó ese característico color rojizo que cautiva a observadores y fotógrafos.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz directa. Sin embargo, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y se filtra en tonos rojizos, iluminando la superficie lunar. Ese efecto es el que da origen al nombre popular de “Luna de Sangre”.

Un espectáculo global

El eclipse fue visible en Bolivia y en gran parte del continente americano. En países como México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, el eclipse pudo observarse en su fase total.

También fue visible en regiones de Asia, Australia y el Pacífico, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos más destacados de 2026.

¿Se necesitaba equipo especial?

No. Este tipo de eclipse puede disfrutarse a simple vista, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Binoculares o cámaras con zoom solo ayudan a apreciar mejor los detalles, pero no son indispensables.

La “Luna de Sangre” volvió a recordarnos que los grandes espectáculos no siempre están en la tierra… a veces basta con mirar al cielo.

