¿Tu teléfono está en la lista? WhatsApp ya no es compatible con varios modelos antiguos

La aplicación de mensajería WhatsApp dejó de funcionar en ciertos modelos de teléfonos desde el 1 de marzo, como parte de una actualización en sus requisitos mínimos de sistema operativo.

La medida afecta principalmente a dispositivos lanzados antes de 2014, que ya no cuentan con soporte oficial ni la posibilidad de actualizarse a versiones recientes de software.

¿Qué dispositivos Android quedan fuera?

En el caso de Android, la aplicación ya no es compatible con versiones anteriores a Android 5.0 Lollipop.

Entre los modelos afectados se encuentran:

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E

También quedan excluidos otros equipos de similares características y antigüedad.

¿Qué ocurre con los iPhone?

En dispositivos de Apple, el requisito mínimo pasa a ser iOS 15.1.

Por ello, modelos como:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

y versiones anteriores quedan fuera del soporte, ya que no pueden actualizarse a esa versión del sistema operativo.

¿Por qué deja de funcionar en ciertos celulares?

La decisión responde a la modernización constante de los dispositivos y a la necesidad de mejorar:

La seguridad de los usuarios

El rendimiento de la aplicación

La incorporación de nuevas funciones

Los equipos con software obsoleto no pueden recibir actualizaciones, lo que aumenta el riesgo de virus, malware y fallas técnicas, además de exponer los datos personales.

¿Cómo saber si tu celular es compatible?

Antes de que el servicio se suspenda, WhatsApp envía una notificación para advertir al usuario que debe actualizar la aplicación.

Puedes verificar la versión de tu sistema en:

Android: “Acerca del dispositivo”

iPhone: “Información”

Si tu equipo no puede actualizarse al sistema requerido, la única alternativa será cambiar de dispositivo para seguir utilizando la aplicación.

Mira la programación en Red Uno Play