TEMAS DE HOY:
Joven agredido aRMAS ACCIDENTE AÉREO

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

¿Tu teléfono está en la lista? WhatsApp ya no es compatible con varios modelos antiguos

La aplicación dejó de ser compatible con celulares que no cumplen los requisitos mínimos de Android e iOS.

Silvia Sanchez

03/03/2026 9:15

¿Tu teléfono está en la lista? WhatsApp ya no es compatible con varios modelos antiguos. Imagen referencial RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

La aplicación de mensajería WhatsApp dejó de funcionar en ciertos modelos de teléfonos desde el 1 de marzo, como parte de una actualización en sus requisitos mínimos de sistema operativo.

La medida afecta principalmente a dispositivos lanzados antes de 2014, que ya no cuentan con soporte oficial ni la posibilidad de actualizarse a versiones recientes de software.

¿Qué dispositivos Android quedan fuera?

En el caso de Android, la aplicación ya no es compatible con versiones anteriores a Android 5.0 Lollipop.

Entre los modelos afectados se encuentran:

  • Samsung Galaxy S4 Mini

  • Samsung Galaxy S3

  • Sony Xperia M

  • LG Optimus L7 II

  • Motorola Moto E

También quedan excluidos otros equipos de similares características y antigüedad.

¿Qué ocurre con los iPhone?

En dispositivos de Apple, el requisito mínimo pasa a ser iOS 15.1.

Por ello, modelos como:

  • iPhone 6

  • iPhone 6 Plus

y versiones anteriores quedan fuera del soporte, ya que no pueden actualizarse a esa versión del sistema operativo.

¿Por qué deja de funcionar en ciertos celulares?

La decisión responde a la modernización constante de los dispositivos y a la necesidad de mejorar:

  • La seguridad de los usuarios

  • El rendimiento de la aplicación

  • La incorporación de nuevas funciones

Los equipos con software obsoleto no pueden recibir actualizaciones, lo que aumenta el riesgo de virus, malware y fallas técnicas, además de exponer los datos personales.

¿Cómo saber si tu celular es compatible?

Antes de que el servicio se suspenda, WhatsApp envía una notificación para advertir al usuario que debe actualizar la aplicación.

Puedes verificar la versión de tu sistema en:

  • Android: “Acerca del dispositivo”

  • iPhone: “Información”

Si tu equipo no puede actualizarse al sistema requerido, la única alternativa será cambiar de dispositivo para seguir utilizando la aplicación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD