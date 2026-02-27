La humanidad tendrá que esperar un poco más para volver a dejar su huella en el polvo lunar. Este 27 de febrero de 2026, la NASA confirmó una reconfiguración profunda de su programa Artemis, posponiendo el esperado alunizaje tripulado hasta el año 2028. La decisión responde a contratiempos técnicos y a la necesidad de garantizar la seguridad de los astronautas tras décadas de pausa en los viajes al espacio profundo.

El principal responsable del retraso es el cohete Space Launch System (SLS). Durante las pruebas preparatorias de la misión Artemis II, los ingenieros detectaron anomalías en el flujo de helio de la etapa superior del lanzador, sumándose a fugas de hidrógeno reportadas semanas atrás. Estos fallos obligaron a devolver la estructura al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) para revisiones exhaustivas, moviendo el despegue de Artemis II —que orbitará la Luna sin descender— hasta abril de 2026.

Una nueva hoja de ruta: El modelo Apolo

Frente a estos obstáculos, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció una estrategia de pasos "lógicos y graduales", similar a la utilizada en los años 60. La gran novedad es la transformación de Artemis III. Originalmente destinada al alunizaje, esta misión se llevará a cabo en 2027 pero se limitará a la órbita baja terrestre. Su función será crítica: probar maniobras de acoplamiento con los módulos de aterrizaje de empresas como SpaceX y Blue Origin, además de validar los nuevos trajes espaciales.

Finalmente, será la misión Artemis IV la que ejecute el regreso a la superficie lunar en la primera mitad de 2028, seguida por una segunda expedición, Artemis V, a finales del mismo año. Con este nuevo ritmo, la agencia pretende realizar al menos un aterrizaje anual a partir de esa fecha.

Rumbo a la Luna: La NASA reprograma el retorno humano para 2028 y añade misiones de prueba. Foto: NASA.

De la visita breve a la presencia permanente

A diferencia del programa Apolo, que realizó visitas cortas de apenas unos días, el programa Artemis nace con la ambición de "ir para quedarse". El plan incluye la construcción de la Gateway, una estación orbital que servirá de plataforma para estancias prolongadas. Los astronautas aprenderán a vivir en otro mundo y a explotar recursos lunares, utilizando el satélite como trampolín estratégico para el siguiente gran objetivo: Marte.

Este ajuste también tiene un trasfondo geopolítico. China proyecta enviar humanos a la Luna en 2030, lo que ha incrementado la presión sobre Washington. “Necesitamos avanzar con mayor rapidez y eliminar retrasos para alcanzar nuestros objetivos ante la competencia de nuestro adversario geopolítico”, subrayó Isaacman durante la comparecencia.

Una tripulación histórica

A pesar de los cambios en las fechas, la NASA mantiene el carácter histórico de su próxima misión tripulada. Artemis II llevará a bordo a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y al canadiense Jeremy Hansen. Por primera vez en la historia de la exploración espacial, una mujer, una persona negra y un ciudadano no estadounidense viajarán juntos hacia la órbita lunar, marcando un nuevo capítulo en la diversidad de la conquista del cosmos.

El cohete SLS y la nave Orión de Artemis II regresaron de nuevo al VAB para solucinar los problemas detectados con el flujo de helio en la etapa superior del lanzador que detuvo los preparativos del lanzamiento de Artemis II. Credit: NASA/Cory Huston

Con información de Nasanet, Univision e Infobae.

