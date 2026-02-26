El próximo 28 de febrero de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más llamativos de los últimos años: seis planetas del sistema solar podrán observarse en una misma región del firmamento tras la puesta del Sol.

El fenómeno, conocido popularmente como “desfile planetario”, permitirá ver simultáneamente a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno durante una ventana de observación relativamente breve.

¿Qué se podrá ver?

No todos los planetas serán visibles de la misma manera.

A simple vista (dependiendo de las condiciones del cielo):

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Con binoculares o telescopio:

Urano

Neptuno

Estos dos últimos requieren ayuda óptica debido a su lejanía y bajo brillo.

¿Por qué es un evento poco común?

Aunque las alineaciones parciales ocurren cada cierto tiempo, la coincidencia de seis planetas visibles tras el atardecer —y en un horario cómodo para la mayoría de las personas— no es frecuente.

La particularidad radica en que varios de los planetas más brillantes coincidirán en una misma franja del cielo poco después del anochecer, lo que facilita su identificación incluso para observadores aficionados.

¿Qué significa realmente “desfile planetario”?

El término es coloquial. No se trata de una alineación perfecta en el espacio, sino de una coincidencia visual desde la perspectiva de la Tierra.

Los planetas se ubican a lo largo de la eclíptica, el plano en el que orbitan alrededor del Sol, y en determinadas fechas pueden verse relativamente próximos entre sí en el cielo.

¿Cómo y dónde observarlo?

En América del Sur y Central, el fenómeno será visible poco después del atardecer.

Recomendaciones clave:

Mirar hacia el oeste y suroeste , y luego hacia el sur-sudeste .

Buscar un lugar con horizonte despejado (sin edificios altos ni vegetación densa).

Elegir una noche con buenas condiciones meteorológicas .

Llegar con anticipación, ya que la ventana de observación será limitada.

A diferencia de otros eventos astronómicos que ocurren en la madrugada, este desfile se desarrollará en las primeras horas de la noche, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para familias, estudiantes y aficionados a la astronomía.

El 28 de febrero, el cielo regalará una escena poco habitual: seis mundos compartiendo el mismo escenario.

