Sospechan nexos con el Cártel de Sinaloa entre Bolivia y Argentina tras caída de narcoavioneta

Una investigación judicial en Argentina encendió las alertas sobre la posible expansión de organizaciones narcotraficantes mexicanas hacia Bolivia y el norte argentino, tras la caída de una avioneta en la provincia de Salta que derivó en el secuestro de 364 kilos de cocaína, según informó el medio argentino Los Primeros.

El hecho ocurrió en noviembre de 2025 en la localidad de Rosario de la Frontera, donde una aeronave de origen boliviano intentó aterrizar en una pista clandestina. Durante la maniobra, impactó contra un vehículo estacionado, lo que provocó un incendio parcial de ambos.

La falsa denuncia y las detenciones

Uno de los detenidos, identificado como Julián Darío Mansilla, oriundo de Santiago del Estero, había denunciado minutos antes el supuesto robo de su automóvil, un Volkswagen Gol Trend que terminó colisionado por la avioneta. La maniobra no convenció a los investigadores y fue imputado en el caso.

También fueron arrestados los pilotos bolivianos Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera, además de Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuéllar.

La jueza federal de Garantías N.º 2 de Salta, Mariela Giménez, dictó prisión preventiva para los cinco acusados mientras avanza la investigación.

El cargamento y el sello que encendió las alarmas

En el interior de la aeronave se hallaron inicialmente 136 kilos de cocaína distribuidos en bolsones. Posteriormente, se encontraron otros 228 kilos enterrados en un campo cercano, alcanzando un total de 364 kilos, valuados en aproximadamente 7.700 millones de pesos argentinos.

Lo que generó preocupación internacional fue el relieve en los ladrillos de droga: un logotipo atribuido al Cártel de Sinaloa, sello similar al detectado en cargamentos incautados previamente en México.

Además, fuentes judiciales no descartan que también se investigue la posible participación del Cártel de Jalisco Nueva Generación en operaciones en la región.

La ruta bajo la lupa

Las pesquisas apuntan a que la organización pretendía consolidar una ruta aérea que conectaría zonas productoras de cocaína en Bolivia y Perú —como el Chapare y el Vraem— con el norte argentino.

El objetivo final, según la hipótesis investigativa, sería utilizar puertos argentinos y del sur de Brasil como plataformas de salida hacia Europa y Asia.

El caso continúa bajo estricto hermetismo judicial, mientras las autoridades analizan posibles conexiones internacionales y el alcance real de la red.

