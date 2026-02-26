Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado la noche del miércoles en un violento hecho ocurrido en la zona de Pacata Alta, en el barrio Japón, a la altura de la calle Arocagua, en Cochabamba.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que a las 23:45 personal de la División Homicidios tomó conocimiento del caso y se trasladó al lugar, donde se verificó la existencia de un cadáver de sexo masculino con impactos de arma de fuego.

Según las primeras investigaciones, el presunto autor es Luis Eduardo Y. C., de 45 años, albañil y vecino de la zona, quien realizaba trabajos para la familia y gozaba de su confianza. El hombre habría ingresado al inmueble con fines de robo.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso fue reconocido por los ocupantes de la vivienda y redujo primero a la madre de familia, de 47 años. Posteriormente, fue sorprendido por el hijo de 30 años, con quien protagonizó un forcejeo. En esas circunstancias, la víctima recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en la cabeza, que le provocaron la muerte.

El agresor también redujo a una joven de 19 años, hija de la familia, y maniató a ambas mujeres con cadenas y candados que habría preparado previamente.

Efectivos de la EPI Norte llegaron al lugar y, con ayuda de vecinos, ingresaron al inmueble, que funcionaba como una embotelladora de agua. En una habitación hallaron el cuerpo del fallecido y en otra al autor junto a las dos mujeres. Ante la presencia policial, el sujeto se entregó voluntariamente.

La Policía informó que el acusado confesó el crimen y que se le practicó la prueba de absorción atómica para detectar restos de pólvora. El móvil del hecho sería económico, ya que el propio sindicado manifestó que tenía deudas bancarias y que planeó el asalto para saldarlas.

Asimismo, se confirmó que la madre recibió un impacto de bala presuntamente durante el forcejeo, aunque se encuentra estable.

El caso continúa en investigación mientras el aprehendido aguarda su audiencia de medidas cautelares.



