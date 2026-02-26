Mi Teleférico proyecta la nueva Línea Caluyo que llegará hasta Villa Adela

La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” anunció este jueves la proyección de una nueva alternativa de transporte denominada preliminarmente como “Línea Caluyo”, una continuación de la Línea Morada que llegará hasta Villa Adela, en la ciudad de El Alto.

“Nace de la Estación 6 de marzo, a la altura de la Terminal Interdepartamental de Buses y va a lo que se denomina el Cruce de Villas, cerca de la unión entre la carretera a Viacha y la avenida Bolivia, llegando a Villa Adela como objetivo principal, entendiendo, que existe una importante concentración de personas”, anunció el gerente ejecutivo de la empresa, Christian Rojas.

La línea tendrá una longitud estimada de entre 4 y 5 kilómetros y un presupuesto inicial que oscila entre los $us 80 a 90 millones, que no toma en cuenta aún las expropiaciones y otras particularidades y temas que los estudio finales definirán.

El proyecto se enmarca en la política de fortalecimiento del transporte público impulsada por el Gobierno nacional orientada a mejorar la movilidad urbana, promover la integración metropolitana y garantizar un servicio seguro, eficiente y accesible para la población.

La autoridad también informó que se prevé continuar con la ampliación de la Línea Café, actualmente en tratamiento legislativo, además del inicio de negociaciones para la Línea Carmesí, que conectará sectores como la Plaza Germán Busch, La Portada y la Estación Central – Línea Roja.

En paralelo, dijo que se avanza en gestiones con organismos internacionales con el objetivo de asegurar financiamiento para los nuevos proyectos de expansión.

“Una vez que tengamos terminado el proyecto y cumplidas las condiciones técnicas, cualquiera de estas instituciones financieras que apoyan al país podrían financiar esta iniciativa”, afirmó el gerente.

