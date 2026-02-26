Largas filas por falta de personal y medicamentos en hospitales de La Paz y El Alto

La crisis en la atención en salud pública vuelve a quedar en evidencia en hospitales de La Paz y El Alto, donde pacientes denunciaron este jueves largas filas, demoras de hasta una semana para acceder a exámenes de laboratorio, falta de personal médico y escasez de medicamentos.

En el Hospital de Clínicas de La Paz, decenas de personas formaron filas desde la madrugada, que se extienden hasta los pasillos del nosocomio. Muchos deben hacer doble fila, una para programar el examen y otra, al día siguiente, para finalmente tomarse las muestras.

“Tenemos que venir entre dos, porque correteamos de una fila a la otra para que nos atiendan. Hasta los bebés tienen que estar acá durmiendo”, relató una madre que aguardaba su turno.

Otra paciente explicó el desgaste que implica el proceso.

“Una fila es para la programación y otra al día siguiente para que nos saquen los análisis”, reclamó.

Varias personas señalaron que esperan desde hace días por atención.

“Desde antes de ayer (martes) estoy aquí”, dijo una mujer, mientras otro usuario aseguró que aguardó “casi dos horas” solo para avanzar en la fila.

Además de las demoras, surgieron denuncias sobre presuntos cobros irregulares por fichas digitales. Según testimonios, en algunos puntos con acceso a internet se estaría cobrando hasta Bs 30 para obtener uno de los primeros 30 cupos de atención.

Aunque el área de laboratorio del Hospital de Clínicas continúa atendiendo, en otros centros la situación es más compleja. En el Instituto Nacional de Gastroenterología Boliviano Japonés se reportó falta de reactivos y problemas con el funcionamiento del tomógrafo, lo que limita la atención especializada.

Situación en El Alto

El panorama no es distinto en la ciudad de El Alto. En el Hospital Boliviano Holandés, las filas también son extensas y los pacientes advierten sobre la falta de personal y medicamentos.

“Me he internado y el personal tanto de enfermería como los especialistas están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Han estado trabajando sin la renovación de su contrato. La gran mayoría ha venido por cariño a su profesión”, manifestó una paciente.

Otro usuario, en tratamiento por diabetes, confirmó la escasez de fármacos.

“No está llegando la medicación que requiero”, afirmó.

Desde la Alcaldía de El Alto se informó semanas atrás que al menos 108 contratos de enfermeras no fueron renovados por falta de presupuesto, lo que agrava la sobrecarga laboral en los centros de salud y repercute directamente en la atención a la población.

Mientras las autoridades aún no emiten un reporte oficial integral sobre la situación, los pacientes continúan haciendo filas desde la madrugada, con la esperanza de acceder a una ficha y recibir atención médica en medio de un sistema que enfrenta serias limitaciones presupuestarias y operativas.

Mira la programación en Red Uno Play