Comunidad

¡La plaza nos espera! Este 26 de febrero regalarán 800 litros de café con leche

La celebración por la fundación de Santa Cruz reunirá a familias en el centro histórico, donde se regalará café con leche.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/02/2026 22:05

Santa Cruz, Bolivia

Este 26 de febrero, en conmemoración a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, se realizará una celebración especial en la emblemática Plaza 24 de Septiembre, donde se regalará café con leche a toda la población.

La actividad comenzará desde las 19:00 horas y se extenderá hasta que se agote. Según los organizadores, se distribuirán cerca de 800 litros de café con leche, preparados por un equipo de 16 personas, para compartir con las familias que se den cita en el centro histórico.

El café con leche es parte de la identidad y la tradición de la plaza principal, un espacio donde generaciones de cruceños han compartido recuerdos, encuentros y celebraciones. Por ello, este gesto busca rendir homenaje a la ciudad en una fecha tan significativa.

La jornada incluirá un acto sencillo pero emotivo. Está previsto entonar el Himno Nacional y el himno a Santa Cruz, seguido de música oriental y un ambiente festivo que marcará el inicio de una gran noche de celebración.

La invitación está abierta a todo público. La consigna es clara: reunirse, compartir y celebrar juntos un nuevo aniversario de la capital cruceña, con un cafecito en mano y el orgullo de ser parte de su historia.

