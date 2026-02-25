TEMAS DE HOY:
Aprehenden a Jhonny Fernández Accidente en Villa Montes Jhonny Fernández

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Maniobra evasiva provoca el encunetamiento de dos vehículos en la zona norte

Un camión de alto tonelaje y un vehículo particular terminaron fuera de la vía tras un incidente en cadena.

Ximena Rodriguez

25/02/2026 19:34

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un camión de alto tonelaje que circulaba de Santa Cruz hacia Montero terminó encunetado en un canal de drenaje a la altura del peaje El Naranjal. El incidente se produjo cuando el conductor frenó bruscamente para no embestir a una motocicleta que se cruzó repentinamente en su trayecto.

En la maniobra, un vehículo particular que intentaba esquivar la colisión con el pesado transporte también perdió el control y terminó a un costado de la carretera. Pese al impacto contra los separadores de la vía, no se reportaron heridos, limitándose los daños únicamente al ámbito material.

Actualmente, la zona registra una congestión vehicular mientras las autoridades coordinan el retiro de las unidades siniestradas. Se recomienda a los conductores tomar previsiones ante las largas filas de motorizados que se extienden por la ruta principal.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD