Maniobra evasiva provoca el encunetamiento de dos vehículos en la zona norte

Un camión de alto tonelaje que circulaba de Santa Cruz hacia Montero terminó encunetado en un canal de drenaje a la altura del peaje El Naranjal. El incidente se produjo cuando el conductor frenó bruscamente para no embestir a una motocicleta que se cruzó repentinamente en su trayecto.

En la maniobra, un vehículo particular que intentaba esquivar la colisión con el pesado transporte también perdió el control y terminó a un costado de la carretera. Pese al impacto contra los separadores de la vía, no se reportaron heridos, limitándose los daños únicamente al ámbito material.

Actualmente, la zona registra una congestión vehicular mientras las autoridades coordinan el retiro de las unidades siniestradas. Se recomienda a los conductores tomar previsiones ante las largas filas de motorizados que se extienden por la ruta principal.

