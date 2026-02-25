Unidad de Gastroenterología en La Paz atiende solo emergencias por falta de insumos y medicamentos

Una situación delicada se registra en el complejo hospitalario de Miraflores, en La Paz, donde la falta de insumos y medicamentos obligó a restringir la atención en varias unidades.

El caso más crítico se presenta en la unidad de Gastroenterología, que suspendió las consultas externas y atiende únicamente casos de emergencia.

“No vamos a atender consultas externas, solamente casos de emergencia porque no tenemos los medicamentos y no tenemos los insumos para poderle brindar la atención a toda la población”, informó el director del Centro Gastroenterológico Boliviano Japonés, Ariel Tapia.

Pacientes en espera

Desde tempranas horas, decenas de personas formaron filas en busca de atención. Entre ellas, una mujer que llegó desde Tiquipaya para realizarse una curación tras dos cirugías recientes.

“Yo me operé dos veces y me han hecho la operación aquí, hoy día me toca control”, relató, sin certeza sobre si será atendida.

Otro paciente, intervenido hace dos semanas, acudió porque tenía una cita programada para su curación. “Hace dos semanas que me han operado y justo nos dan ficha para programación para poder venir hoy”, manifestó.

Gestión en curso

Desde el Instituto de Gastroenterología señalaron que la falta de material médico obligó a tomar la decisión de limitar la atención.

Según información preliminar, hubo un acercamiento con la Gobernación para gestionar la compra de medicamentos; sin embargo, aún no existe una respuesta que garantice una reposición inmediata.

Mientras tanto, el personal de salud permanece a la espera de una solución que permita retomar la atención regular.

Mira la programación en Red Uno Play