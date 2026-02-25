Hoy se realiza la audiencia del chofer de micro que atropelló y mató a una menor en el Plan 3000

El subdirector interino de Tránsito, Miguel Burgoa informó que continúa la investigación por el atropello con muerte de una menor de 16 años en la zona del Plan 3000, un hecho que vuelve a poner en debate la seguridad vial y el rol de los conductores del transporte público en Santa Cruz.

El caso se registró en la avenida Arroyito y, según detalló la autoridad, se trata de un “hecho de tránsito atropello a peatón con posterior muerte”. Burgoa explicó que el proceso se encuentra en etapa investigativa y que se realizarán todas las pericias necesarias.

“Vamos a realizar todas las acciones necesarias para poder determinar las circunstancias y establecer la causa del hecho, para determinar sanciones y responsabilidades”, sostuvo.

Respecto a las versiones de algunos testigos que señalan exceso de velocidad del micrero y otros apuntan a una imprudencia al cruzar, el jefe policial indicó que será el informe técnico-científico el que establezca responsabilidades.

“Existen diferentes versiones (…) pero nosotros, a través de la investigación técnico-científica y la valoración de los elementos proporcionados en el lugar del hecho, vamos a determinar la responsabilidad y la causa directa del accidente”, precisó.

El conductor del micro se encuentra aprehendido y a la espera de su audiencia de medidas cautelares. “Se ha programado su audiencia para hoy a las nueve de la mañana, en el Palacio de Justicia, para que se determine su situación jurídica”, indicó Burgoa.

Asimismo, confirmó que el chofer se acogió a su derecho constitucional al silencio y no brindó declaración formal.

Más allá de este caso puntual, el subdirector interino reconoció que la problemática es estructural y atribuyó parte de la situación a la falta de educación vial en el país.

Sobre los reiterados cuestionamientos al servicio de micros, Burgoa aseguró que Tránsito realiza controles y capacitaciones permanentes con los choferes, recordándoles sus responsabilidades penales, civiles y administrativas. No obstante, admitió que mientras no exista un cambio de conciencia colectiva, los accidentes seguirán cobrando vidas.

