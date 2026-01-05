Alcaldía cruceña rechaza subir el pasaje a Bs 4 y defiende tarifa de Bs 3

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, afirmó este lunes que no está de acuerdo con la demanda del sector del transporte público que exige elevar el pasaje a Bs 4 en la capital cruceña y recordó que la tarifa vigente de Bs 3 responde a una estructura de costos que deja un margen de utilidad para los transportistas.

Fernández señaló que el Ejecutivo municipal elaboró un estudio técnico de costos; sin embargo, reconoció que los transportistas han elaborado otro análisis alternativo que será evaluado por el Concejo Municipal, instancia que deberá tomar una decisión final sobre la tarifa.

“La tarifa que nosotros hemos brindado de Bs 3 es la correcta, es la que debe aplicarse y es la que debe mantenerse. La gente está sin dinero, sufriendo para pagar los Bs 3; imagínese hablar de Bs 4, eso sería una barbaridad. Como alcalde, no estoy de acuerdo”, afirmó.

En tanto, la Comisión Mixta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se reunirá este lunes a las 14:00 para analizar el estudio técnico sobre la tarifa del transporte público, en un contexto en el que el servicio opera con normalidad y el pasaje transitorio se mantiene en Bs 3.

