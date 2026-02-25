TEMAS DE HOY:
QNMP Aprehenden a Jhonny Fernández Marihuana líquida

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Prepárese: anuncian lluvias y tormentas en gran parte del país este miércoles

El reporte oficial anticipa precipitaciones y descargas eléctricas en distintas ciudades, con variaciones de temperatura según región.

Red Uno de Bolivia

25/02/2026 6:40

Foto: Este miércoles se prevén lluvias en la ciudad de Sucre.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 25 de febrero se prevén lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del todo el país.

Occidente
En el occidente del país, se esperan tormentas eléctricas y chubascos aislados, con baja probabilidad de lluvias.

  •     La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 8°C y 21°C, con probabilidad de lluvias.

  •     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 15°C.

  •     Oruro tendrá chubascos aislados con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 5°C y 20°C.

  •     Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 19°C con probabilidad de lluvias.

Valles
La región de los Valles presentará tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias durante la jornada.

  •     Cochabamba presentará tormenta eléctrica y temperaturas entre 13°C y 24°C con probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá lluvias durante el día, con valores entre 12°C y 21°C.

  •     Tarija tendrá chubascos aislados, con temperaturas que irán de 13°C a 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias.

  •     Santa Cruz presentará tormentas eléctricas, con temperaturas entre 21°C y 28°C con probabilidad de precipitaciones pluviales.

  •     Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 28°C.

  •     Cobija tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 22°C y 32°C con alta probabilidad de lluvias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD