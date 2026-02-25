Prepárese: anuncian lluvias y tormentas en gran parte del país este miércoles

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 25 de febrero se prevén lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del todo el país.

Occidente

En el occidente del país, se esperan tormentas eléctricas y chubascos aislados, con baja probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 8°C y 21°C, con probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá chubascos aislados con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 5°C y 20°C.

Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 19°C con probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias durante la jornada.

Cochabamba presentará tormenta eléctrica y temperaturas entre 13°C y 24°C con probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá lluvias durante el día, con valores entre 12°C y 21°C.

Tarija tendrá chubascos aislados, con temperaturas que irán de 13°C a 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevén tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz presentará tormentas eléctricas, con temperaturas entre 21°C y 28°C con probabilidad de precipitaciones pluviales.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 28°C.

Cobija tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 22°C y 32°C con alta probabilidad de lluvias.

