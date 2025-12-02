Lluvias intensas y riesgo de desbordes de ríos: esto advierte el Senamhi desde este martes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta ante el inminente ingreso de un frente frío acompañado de una línea de inestabilidad atmosférica que afectará a gran parte del país a partir de este martes 2 de diciembre.

El director de la entidad, Ramiro Soliz, detalló que se esperan varios días de mal clima con fenómenos intensos.

Precipitaciones intensas y vientos extremos

El departamento de Santa Cruz será uno de los más afectados, con un pronóstico de lluvias intensas y fuertes vientos.

Lluvias : "Mañana [martes] vamos a estar con precipitaciones que se van a dar entre los 60 y 90 milímetros, son precipitaciones intensas", señaló Soliz. Las lluvias continuarán el día miércoles, con acumulados estimados entre 50 a 70 milímetros. El fenómeno se extenderá hasta el viernes.

Vientos: También se presentarán vientos de dirección noroeste con velocidades "entre los 60 y 90 kilómetros por hora," con una intensidad similar manteniéndose el día martes. Estas condiciones extremas han llevado al Senmahi a no descartar la emisión de un aviso de alerta meteorológica.

Las lluvias se manifestarán en los valles cruceños, la Chiquitanía, el Chaco y el Norte Integrado.

Alerta hidrológica por desborde de cuencas

La inestabilidad atmosférica ha provocado la activación de un aviso de alerta hidrológica por ascensos de nivel y posibles desbordes en varias cuencas a nivel nacional, afectando a cinco departamentos:

Departamentos afectados: Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz y Pando.

Ríos críticos: La alerta se centra en las cuencas de los ríos San Julián, Ichilo, Río Grande, Mamoré y Beni. Además, la cuenca del río Piraí, en sus tramos alto, medio y bajo, también está incluida en la alerta.

Soliz instó a la población y a las autoridades a tomar todas las previsiones necesarias ante el riesgo de desborde. "Hay que tomar todas sus previsiones, evitar caminar por orillas de estos ríos, o tener trabajos de maquinaria pesada, ya que se pueden presentar, en algunos casos, desbordes".

