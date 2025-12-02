TEMAS DE HOY:
Lluvias intensas y riesgo de desbordes de ríos: esto advierte el Senamhi desde este martes

El director del Senamhi, Ramiro Soliz, emitió un informe advirtiendo sobre la llegada de una línea de inestabilidad atmosférica. Santa Cruz registrará precipitaciones de hasta 90 milímetros y ráfagas de viento, además de una alerta hidrológica por posibles desbordes de ríos.

Milen Saavedra

01/12/2025 23:47

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta ante el inminente ingreso de un frente frío acompañado de una línea de inestabilidad atmosférica que afectará a gran parte del país a partir de este martes 2 de diciembre.

El director de la entidad, Ramiro Soliz, detalló que se esperan varios días de mal clima con fenómenos intensos.

Precipitaciones intensas y vientos extremos

El departamento de Santa Cruz será uno de los más afectados, con un pronóstico de lluvias intensas y fuertes vientos.

  • Lluvias: "Mañana [martes] vamos a estar con precipitaciones que se van a dar entre los 60 y 90 milímetros, son precipitaciones intensas", señaló Soliz. Las lluvias continuarán el día miércoles, con acumulados estimados entre 50 a 70 milímetros. El fenómeno se extenderá hasta el viernes.

  • Vientos: También se presentarán vientos de dirección noroeste con velocidades "entre los 60 y 90 kilómetros por hora," con una intensidad similar manteniéndose el día martes. Estas condiciones extremas han llevado al Senmahi a no descartar la emisión de un aviso de alerta meteorológica.

Las lluvias se manifestarán en los valles cruceños, la Chiquitanía, el Chaco y el Norte Integrado.

Alerta hidrológica por desborde de cuencas

La inestabilidad atmosférica ha provocado la activación de un aviso de alerta hidrológica por ascensos de nivel y posibles desbordes en varias cuencas a nivel nacional, afectando a cinco departamentos:

  • Departamentos afectados: Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz y Pando.

  • Ríos críticos: La alerta se centra en las cuencas de los ríos San Julián, Ichilo, Río Grande, Mamoré y Beni. Además, la cuenca del río Piraí, en sus tramos alto, medio y bajo, también está incluida en la alerta.

Soliz instó a la población y a las autoridades a tomar todas las previsiones necesarias ante el riesgo de desborde. "Hay que tomar todas sus previsiones, evitar caminar por orillas de estos ríos, o tener trabajos de maquinaria pesada, ya que se pueden presentar, en algunos casos, desbordes".

 

 

