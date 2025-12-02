BCB publicará a diario el tipo de cambio referencial del dólar para transparentar el mercado cambiario

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este lunes que comenzará a publicar diariamente el valor referencial del dólar estadounidense (USD), con el fin de brindar a la población una fuente oficial que refleje con precisión las operaciones del sistema financiero.

“A partir de la fecha, el BCB publicará de manera diaria el valor referencial del dólar estadounidense, con base en las operaciones efectivas de compra y venta realizadas por las Entidades de Intermediación Financiera”, señaló la institución mediante un comunicado oficial.

Según la entidad, la medida busca transparentar el mercado cambiario y unificar la cotización utilizada para operaciones con el exterior. En ese sentido, el ente emisor explicó que “esta primera medida tiene como objetivo principal ofrecer información confiable y unificar el valor referencial del dólar para operaciones con el exterior que es el que, efectivamente, transan las EIF con sus clientes”.

El valor referencial será publicado en la portada del sitio web del Banco Central. De acuerdo con la entidad, esta información permitirá contar con “una base objetiva para las decisiones económicas de la ciudadanía, los consumidores financieros y las empresas”.

El BCB detalló además la metodología para fijar la referencia: “El valor referencial de compra corresponde al tipo de cambio promedio ponderado de todas las operaciones realizadas entre las EIF y sus clientes en el mercado mayorista”, mientras que “el valor referencial de venta del dólar para operaciones con el exterior refleja el tipo de cambio máximo que las EIF pueden cobrar a sus clientes, más los costos relacionados con las transferencias al exterior”.

La institución también recordó que, en los últimos meses, la falta de una referencia oficial provocó la circulación de diversas cotizaciones del dólar.

Finalmente, el Banco Central reafirmó su compromiso de brindar información clara y oportuna a la población.

