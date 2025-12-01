Nuevo viceministro Rubén Hilari sorprendió con discurso en aymara e inglés | VIDEO

Un momento inesperado y significativo marcó la posesión de Rubén Hilari Quispe como nuevo viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas. Luego de ser posesionado por el Ministro de Trabajo, Edgar Morales Mamani, Hilari sorprendió al dirigirse al público no solo en castellano, sino también en aymara e inglés.

Su discurso destacó la riqueza cultural del país y proyectó una gestión abierta al mundo, integradora y con proyección internacional.

Trayectoria y Vínculo con las Lenguas

Rubén Hilari Quispe, oriundo de la provincia Omasuyos, comunidad Walata, cuenta con una sólida formación académica que incluye la especialidad en Lingüística e Idiomas, un doctorado en Educación y Letras, y un reconocimiento Honoris Causa de la Universidad Latinoamericana de Brasil. En los últimos meses, se desempeñó como docente de inglés en la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Además de su faceta docente, Hilari es un reconocido escritor e intelectual alteño. Es coautor de la traducción de la obra El Principito al idioma aymara, titulada "Warawar wawa". También es un promotor de la lengua aymara en el ámbito tecnológico, una labor que impulsa junto a su colectivo de profesionales aymaras, "Jaqi Aru" (que significa "Gente–Lengua").

Un mensaje bilingüe sobre el empleo

Tras su discurso en castellano, el viceministro se dirigió a los asistentes diciendo: "Quisiera dirigirme también en una de las lenguas oficiales que es el aymara".

Al concluir su intervención en aymara, Hilari Quispe enfatizó en la necesidad de que el país mire hacia el exterior: "También decimos que Bolivia tiene que trascender al mundo. Entonces, necesitamos usar, aprender las lenguas extranjeras". Acto seguido, procedió a hablar en inglés, donde puso énfasis en la importancia de generar oportunidades de empleo para la juventud.

Con esta presentación, el nuevo viceministro ha marcado un precedente, combinando el reconocimiento a las lenguas originarias con la necesidad de una formación global para los bolivianos.

