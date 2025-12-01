Bolivia intensifica controles sanitarios por peste porcina africana detectada en Barcelona

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) emitieron un comunicado oficial informando a la ciudadanía sobre la intensificación de las medidas de vigilancia epidemiológica y bioseguridad en todo el territorio nacional. Esto se debe a la confirmación de un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes de Barcelona, España.

La Peste Porcina Africana es una enfermedad de alto impacto para la industria porcina boliviana. Aunque no representa un riesgo para la salud humana, constituye una amenaza grave para la economía agropecuaria debido a su alta capacidad de dispersión y su impacto en la producción.

Acciones de control aplicadas de manera inmediata

El Senasag dispuso una serie de acciones inmediatas de control para prevenir el ingreso y la propagación de la PPA al país:

Suspensión de importaciones: Se determinó la suspensión de autorizaciones para la importación de cerdos y subproductos derivados de esta especie, solicitando a la autoridad veterinaria de España mayor información sobre el alcance del evento.

Gestiones locales: Se intensificarán las gestiones con las autoridades locales para restringir el acceso de cerdos de cría de traspatio a basurales o vertederos.

Coordinación aeroportuaria: Se coordinará con las entidades responsables de la administración aeroportuaria para mantener las barreras sanitarias en óptimas condiciones.

Bioseguridad en granjas: Se maximizará la eficacia de las medidas de bioseguridad a nivel de granjas para evitar el ingreso de agentes infecciosos.

Restricciones y advertencias para pasajeros

Con relación al transporte aéreo desde España, se dispuso el incremento de inspecciones de pasajeros, sus equipajes y cargas provenientes del continente europeo.

Se recuerda a los pasajeros que ingresan al país:

No transportar cerdos ni productos de origen porcino. Si lo hacen, deben declararlos al Senasag en cualquier puesto de control fronterizo o aeropuerto.

No visitar establecimientos porcinos en áreas afectadas.

Se procederá al decomiso y destrucción inmediata de cualquier producto de origen porcino o material biológico prohibido conforme a la normativa vigente.

El Senasag también comunicó que la información sobre los riesgos para el país, asociados al evento de PPA en España, será actualizada constantemente.

