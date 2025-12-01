“Se llevó mi auto, chocó y quiso huir”: robo desata persecución y captura en Santa Cruz

Un delincuente protagonizó una peligrosa secuencia delictiva en la zona norte de Santa Cruz, luego de robar un vehículo estacionado afuera de un domicilio en la radial 26 y posteriormente chocar contra otra movilidad durante su intento de fuga por la avenida Banzer, a la altura del octavo anillo.

La propietaria del motorizado relató que el sujeto aprovechó un descuido para abrir el vehículo y llevárselo sin que nadie lo advirtiera en ese momento. Fue la madre de la víctima quien notó primero la ausencia del auto.

“Llega justo hasta mi auto, lo abre y sale manejando. Mi madre fue quien se dio cuenta de que faltaba un auto; yo lo había dejado parqueado y ya no estaba”, contó la afectada.

Minutos después, el delincuente impactó contra otra movilidad en el octavo anillo. Lejos de detenerse, intentó escapar a pie, pero el conductor del vehículo afectado lo siguió por varias cuadras.

La persecución terminó finalmente en el cuarto anillo, donde vecinos y el propio afectado lograron reducirlo y entregarlo a la EPI 8 de Los Tusequis.

Según la denuncia, el individuo no solo habría robado el vehículo, sino también pertenencias de otros vecinos.

“Nos dimos cuenta de que no era la única víctima. En los videos se ve una mochila que es de otro vecino; dentro estaba su computadora. Él dice que no se acuerda, que estaba dopado, pero actuó solo”, añadió la víctima.

Tras el hecho, los vecinos de la zona pidieron mayor seguridad y controles, y la posibilidad de reforzar la presencia de guardias en el sector para evitar nuevos robos.

La Policía ya investiga los antecedentes del detenido y los otros objetos sustraídos en el barrio.

