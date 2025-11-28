“Trufi pasó por encima de mi hija, perdió la pierna”, dijo el padre de la niña atropellada

Un terrible accidente de tránsito se registró la noche de este jueves en la avenida Guillermo Urquidi y Rubén Darío, donde una pequeña resultó gravemente herida, luego que el minibús la embistiera. La pequeña fue trasladada de emergencia a una clínica privada, donde permanece internada.

Su padre relató, visiblemente afectado, el drama que atraviesa la familia: “Lamentablemente el trufi pasó por encima de ella. Perdió la piernita izquierda. Los cirujanos hicieron todo lo posible, pero no se pudo hacer nada”. Además de la amputación, Ninete presenta una fractura de cadera, por la que será intervenida nuevamente este domingo, y sufrió una grave fractura en la pierna derecha, que tuvo que ser reconstruida en una cirugía de urgencia.

El padre contó que se enteró del accidente mediante una llamada mientras estaba en el trabajo. “Al principio pensé que era una broma, pero luego vi el video, mis hijos siempre juegan ahí, en la tienda, tranquilas. El trufi chocó directo contra ellos y se metió hacia la pared”, relató.

La familia denunció que ningún representante de la línea 212 de Sacaba, a la que pertenece el vehículo de transporte público, se comunicó para brindar apoyo o asumir responsabilidades. El padre también expresó su indignación tras conocer que ese era el primer día de trabajo del chofer, quien además contaba solamente con una licencia categoría A, insuficiente para manejar un vehículo de transporte público.

La dueña del trufi, sin embargo, sí se presentó en la clínica para cubrir costos urgentes como dos transfusiones de sangre, pero el resto de gastos sigue sin ser asumido.La familia fue notificada de que debía cancelar alrededor de 10.000 bolivianos por los procedimientos inmediatos, habitación, curaciones, personal médico y otros insumos. Y esto es solo el inicio de un tratamiento largo y complejo.

“Uno no está preparado para esto. Pido apoyo económico y también ayuda legal. No quiero que esto quede impune ni que se arregle por debajo con dinero”, dijo el padre.

La recuperación de Ninette requerirá cirugías, rehabilitación, apoyo psicológico y, en el futuro, una prótesis. La familia habilitó un QR de colaboración a nombre de Mitshiu José Gandarillas Taboada, padre de la menor. o puede comunicarse al celular: 627 - 63355.

Las investigaciones de Tránsito continúan para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la familia enfrenta una tragedia que cambiará para siempre la vida de la pequeña.

