Gobierno cierra la “Escuela Antiimperialista” en las Fuerzas Armadas

El Gobierno Nacional anunció el cierre de la “Escuela Antiimperialista” creada en el gobierno de Evo Morales y en su reemplazo se creó la Unidad Militar de Emergencia y Ecología, una estructura estratégica destinada a fortalecer la respuesta inmediata ante desastres naturales, emergencias ambientales y situaciones de alto riesgo en todo el territorio boliviano.

Según informó el Ministerio de Defensa, en un comunicado en sus redes sociales, la nueva unidad se consolida como un pilar fundamental en el proceso de recuperación de la institucionalidad castrense, promoviendo un modelo de servicio moderno, operativo y orientado a la protección de la población. La iniciativa también busca fortalecer la coordinación entre el Estado y las Fuerzas Armadas en un contexto de creciente vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.

Durante el acto inaugural, el presidente Rodrigo Paz Pereira subrayó que esta transición representa un punto de quiebre respecto a antiguos modelos de formación militar.

“Nunca más nuestras Fuerzas Armadas se le va a generar un uso político, sino el uso y el mandato que tiene en la Constitución, en nuestra democracia, nuestra institucionalidad y la admiración y respeto hacia nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas Gamarra, enfatizó que la clausura de la Escuela Antiimperialista es un paso necesario para devolver dignidad, respeto y coherencia profesional a la institución castrense.

“A partir de este momento, esta escuela ya no existe y dudo que su nombre permanezca de manera honorable en la historia de las Fuerzas Armadas. Esta Escuela Antiimperialista es una verdadera caricatura, una sombra absurda de lo que debería ser un instituto militar”, manifestó, asegurando que su creación respondió a intereses políticos ajenos a la identidad institucional.

Mira la programación en Red Uno Play