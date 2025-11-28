Héctor Garibay logra el tercer lugar en la media maratón de Panamá

El atleta boliviano Héctor Garibay alcanzó el tercer lugar en la media maratón de Panamá el pasado fin de semana, completando la competencia con un tiempo de 1h08’30”. El ganador de la prueba fue Hugo Catrileo con 1h05’06”, seguido por Julio Avilés, quien terminó con 1h08’52”.

La competencia reunió a más de 3.000 corredores de élite, y Garibay demostró un gran nivel al competir codo a codo con atletas internacionales. El fondista, que posee el récord nacional de maratón con 2h07’ logrado en Sevilla, España, ratificó así su lugar entre los mejores corredores de la región.

La actuación de Garibay fue celebrada por la comunidad boliviana, que sigue de cerca su trayectoria. Nacido en Totoral, Oruro, el 9 de julio de 1988, el atleta sigue consolidando su vigencia en competiciones de carácter internacional y dejando en alto el nombre de Bolivia en el atletismo.

