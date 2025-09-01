Héctor Garibay, conocido como el Puma Andino, volvió a demostrar que su marca histórica en la Maratón de México sigue intacta. A pesar de terminar séptimo en la carrera celebrada el domingo pasado, su tiempo récord de 2 horas 8 minutos y 22 segundos, establecido en 2023, continúa siendo inalcanzable.

El ganador de la edición 2025, Tadu Abate Deme, registró un tiempo de 2 horas 11 minutos y 15 segundos, tres minutos más que el de Garibay, lo que evidencia la fortaleza del fondista boliviano en la historia de la competencia.

Durante la carrera, Garibay estuvo entre los punteros en los primeros kilómetros, aunque las pendientes y un retraso en un punto de hidratación afectaron su rendimiento.

De esta manera, Garibay continúa siendo el referente histórico de la Maratón de México, consolidando un registro que ningún competidor pudo superar hasta el momento y manteniendo vigente su prestigio en el atletismo internacional.

