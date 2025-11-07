Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, llega a Bolivia para la posesión de Rodrigo Paz

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, arribó la tarde de este viernes a la ciudad de La Paz para participar en el acto de posesión de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que se desarrollará este sábado 8 de noviembre en la sede de Gobierno.

El mandatario uruguayo fue recibido con todos los honores protocolares en el aeropuerto internacional de El Alto, en el marco del operativo especial de recepción de delegaciones internacionales.

La Cancillería boliviana confirmó también la presencia de los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Paraguay, Santiago Peña, quienes asistirán al acto oficial de transmisión de mando.

Cabe recordar que el pasado 20 de octubre el Gobierno de Uruguay felicitó a Rodrigo Paz Pereira por su victoria en la segunda vuelta electoral y destacó la “ejemplar” jornada democrática vivida en Bolivia.

