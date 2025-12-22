COB acepta diálogo con el Gobierno, pero ratifica su demanda de anular el Decreto Supremo 5503

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, informó que la dirigencia de la organización recibió de manera formal una invitación del Gobierno central para sostener una reunión en las próximas horas, a la cual confirmó su asistencia, con el objetivo de escuchar la posición oficial del Ejecutivo.

“Hemos recibido de manera formal una invitación del Gobierno central para poder asistir y seguramente vamos a ir a escuchar cuál es la posición. La consigna de nosotros es la abrogación del Decreto 5503, en ese sentido, vamos a asistir a la convocatoria”, señaló Argollo.

El dirigente aclaró que la COB participará del encuentro para demostrar apertura al diálogo, aunque dejó en claro que la posición de sus bases es firme. “No queremos que la gente piense que somos intransigentes. Vamos a ir y escuchar, pero como pedido puntual vamos a proponer que se abrogue de manera inmediata este decreto, y el Gobierno dará su postura. Nosotros nos mantendremos en la línea firme que nos encomendaron las bases”, afirmó.

Asimismo, Argollo ratificó que la COB no retrocederá en las medidas de presión asumidas hasta el momento. “No podemos retroceder ni un milímetro en la movilización que se hizo. Hoy recibimos un apoyo masivo de personas pertenecientes y no pertenecientes a la COB, que nos fortalecieron”, sostuvo.

En ese contexto, el secretario ejecutivo aseguró que las movilizaciones continuarán, en coherencia con las decisiones orgánicas asumidas por las bases sindicales, hasta que se atienda su principal demanda respecto al Decreto Supremo 5503.

