“Hay ineptitud e incapacidad”: Transporte pesado expresa molestia por la calidad del combustible

El sector del transporte pesado internacional manifestó su molestia ante la situación de la calidad del combustible en el país, mientras el gobierno anunció controles para evitar que se repita el problema.

“Lamentablemente las autoridades, YPFB, la ANH, el gobierno en sí, están haciendo actividades o acciones tratando de querer paliar, de queriendo disfrazar el error, la ineptitud, la incapacidad que tienen ellos”, afirmó Marcelo Cruz, dirigente del sector.

El dirigente cuestionó la capacidad del Estado para garantizar el análisis técnico del combustible.

“Lo que ellos debían hacer, si realmente quieren solucionar algo, debían mostrar a la sociedad, debían mostrar a todo el país los contratos que han pedido, los contratos que han firmado de provisión de combustible. Ahí vamos a ver realmente las especificaciones técnicas que están comprando”, señaló.

Cruz también señaló a los proveedores habituales y a las empresas intermediarias: “Si le seguimos comprando a los proveedores que han comprado 20 años, a dos empresas intermediarias, entonces no va a cambiar nada. Seguimos siguiendo la misma rotación; lo único que ha cambiado es el administrador de la plata. No sabemos cuánto, estamos pagando nosotros como de 3.72 a 9.80, o sea, imagínense la barbaridad de plata que está saliendo de los bolsillos de los bolivianos”.

Sobre la posibilidad de resarcimiento anunciada por YPFB, Cruz indicó que el sector está dispuesto a dialogar, pero advirtió que no hay cumplimiento por parte del gobierno.

“Llegado el momento en el que no cumple el gobierno, nosotros estamos muy molestos con el Estado para poder levantar la subvención. Vinieron a Santa Cruz, se reunieron con el sector de transporte pesado, con la mayoría de las instituciones, y del compromiso eran 48 horas para poder instalar las mesas técnicas, hablar de combustible, hablar de la parte operativa, impuestos, aduana, y no han cumplido. O sea, es simplemente una situación para poder marear la perdiz y que el tiempo pase”.

Cruz manifestó que la situación genera indignación entre los transportistas: “Hay mucha molestia porque el gobierno no está haciendo las cosas correctas”.

