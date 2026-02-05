Cívicos de Santa Cruz piden investigación y compensación por daños atribuidos a la mala calidad del combustible

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, se pronunció ante las denuncias por la mala calidad del combustible que circula en el país y que ya habría provocado daños en miles de vehículos, situación que mantiene movilizado al sector del transporte y genera repercusión a nivel nacional.

Zambrana afirmó que el Comité Cívico ya activó mecanismos formales de exigencia y envió una misiva a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), planteando una hoja de ruta dividida en tres etapas.

En una primera fase, destacó como positivo que el Gobierno haya reconocido públicamente la existencia del problema. “Es la primera vez en mucho tiempo que un gobierno admite un error dentro de la administración pública, y eso hay que reconocerlo”, señaló.

Sin embargo, remarcó que el reconocimiento no es suficiente y que ahora debe avanzarse a la identificación de responsables. Indicó que se debe investigar si la distribución del combustible de mala calidad fue producto de negligencia o de una acción intencional, y que la justicia debe activar los mecanismos correspondientes.

La tercera fase, según explicó, es la más importante para la población: recuperar la confianza en el combustible que se comercializa en el país. En ese sentido, pidió que el Gobierno certifique diariamente la calidad del carburante y garantice que el combustible defectuoso sea retirado de circulación.

El vicepresidente cívico también exigió la creación de un programa de compensación e indemnización para los afectados.

Señaló que, de manera extraoficial, se reportan cerca de 30 mil vehículos dañados a nivel nacional, de los cuales entre 11 mil y 12 mil se encontrarían en el departamento de Santa Cruz.

“Los bolivianos estamos asumiendo gastos no previstos por motores averiados, en herramientas de trabajo y en el transporte privado y público”, sostuvo.

Zambrana propuso que el Gobierno habilite un mecanismo de recepción de reclamos, active seguros y cree un fondo de compensación que permita resarcir los daños ocasionados.

Asimismo, advirtió que los bloqueos, especialmente en el norte integrado, podrían incrementarse ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades.

“Queremos responsables, queremos soluciones y avanzar a la reconstrucción del país. Si no hay respuestas, la población se va a inquietar y el conflicto puede agravarse”, concluyó.

