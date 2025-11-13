TEMAS DE HOY:
Luis Fernando Camacho y Jeannine Áñez recibieron el reconocimiento ‘Rompiendo Cadenas’

Con la entrega de este reconocimiento, el Comité Cívico pro Santa Cruz inicia la cruzada para conseguir la libertad de todos los presos políticos del país.

Miguel Ángel Roca Villamontes

13/11/2025 12:46

Foto: Javier Angulo

Escuchar esta nota

El Comité Cívico pro Santa Cruz otorgó el reconocimiento ‘Rompiendo Cadenas’ al gobernador Luis Fernando Camacho y a la expresidenta Jeanine Áñez, en homenaje a su “valentía, sacrificio y resistencia en defensa de la libertad y la democracia boliviana”.

Durante el acto, el presidente cívico, Stello Cochamanidis, anunció que con esta entrega se inicia una cruzada nacional por la libertad de todos los presos políticos del país.

El Comité Cívico, su Directorio e instituciones continuarán con firmeza luchando para que la persecución política no vuelva a repetirse en Bolivia”, afirmó.

Camacho, al recibir el reconocimiento, agradeció el gesto y manifestó sentirse orgulloso por el respaldo del movimiento cívico.

Por su parte, Áñez coincidió en que es necesario “acabar con la persecución y devolver la voz a quienes fueron silenciados”.

