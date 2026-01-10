Crimen de Mauricio Aramayo: Policía allana vivienda y aprehende a presunto implicado

La Policía Boliviana realizó este lunes un allanamiento en el barrio Aserradero de Yacuiba, en el marco de las investigaciones por el asesinato de Mauricio Aramayo, mano derecha del presidente Rodrigo Paz en Tarija. Durante la intervención, una persona fue aprehendida por su presunta vinculación con el crimen.

El operativo estuvo a cargo del Comandante de Frontera Policial, coronel Iván Mendívil, bajo orden de la Fiscalía Departamental de Tarija. La institución confirmó la acción, pero evitó brindar mayores detalles para no entorpecer la investigación.

Según reportes preliminares, la detención ocurrió cuando el sujeto se dirigía hacia Yacuiba. El hombre, de nacionalidad paraguaya, fue interceptado por efectivos policiales en la zona de Entre Ríos, mientras supuestamente intentaba continuar su desplazamiento. Durante el operativo, una mujer también fue intervenida, y ambos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para fines investigativos.

De manera extraoficial, se informó que en el procedimiento podría haberse encontrado un arma de fuego vinculada a los disparos que acabaron con la vida de Aramayo, aunque esta información aún no fue confirmada oficialmente. Por su parte, el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, indicó que el proceso se encuentra en etapa de reserva, por lo que no se brindarán mayores detalles mientras continúan las diligencias.

Mientras tanto, familiares y allegados despidieron a Mauricio Aramayo en una misa y sepelio en el Cementerio Jardín El Remanso de Tarija, ceremonia a la que asistió el presidente Rodrigo Paz para dar su último adiós.

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa y que se espera un informe oficial con avances en las próximas horas.

Video publicado por La Voz de Yacuiba:

