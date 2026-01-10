El fiscal Rolando Díaz presentó los resultados de la autopsia médico-legal, confirmando que la pequeña Yuvinca sufrió un golpe contundente en la cabeza, además de agresiones sexuales vaginales y anales. El informe forense detalla que finalmente fue asfixiada con un cinturón.

Pese al avanzado estado de descomposición y la necrosis del cuerpo, la fiscalía aclaró que los restos se encontraban íntegros y no fueron calcinados. La autoridad enfatizó que, aunque no se detectaron otras lesiones externas por el tiempo transcurrido, todos los órganos de la víctima estaban completos.

La investigación fiscal establece que la data de muerte es de aproximadamente 72 horas, situando el deceso el mismo martes del rapto. Díaz sostiene la hipótesis de que el crimen ocurrió en un inmueble particular y el cuerpo fue abandonado después en el lote baldío.

En cuanto a los avances policiales, el fiscal informó sobre el arresto de cinco empleados de una empresa que circulaban en un furgón sospechoso. Este vehículo fue señalado por una testigo que vio a la víctima por última vez antes de que se perdiera su rastro, sin embargo, aclaró que los detenidos son inocentes al hecho.

Díaz defendió el trabajo incansable de la Policía Boliviana desde el momento en que se recibió la denuncia oficial de los familiares. Las autoridades centran ahora sus esfuerzos en identificar a los culpables y el lugar exacto donde se realizaron los vejámenes para asegurar las pruebas biológicas necesarias.

