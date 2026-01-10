Caso El Sillar: Investigan a dos exministros por beneficios irregulares y daño al Estado

La Fiscalía determinó solicitar la detención preventiva de Edgar Montaño, exministro de Obras Públicas, en el marco de las investigaciones por la construcción de la Doble Vía El Sillar. El proceso penal se centra en la firma de contratos y modificaciones favorables a una empresa china que habrían vulnerado la normativa vigente.

El fiscal de materia, Omar Yujra, confirmó que los delitos investigados incluyen incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Según la investigación preliminar, las irregularidades en el tipo de cambio y la flexibilización de penalidades causaron un daño económico aproximado de 3 millones de dólares.

El caso no se limita a una sola exautoridad, ya que existen más de ocho personas bajo la lupa del Ministerio Público, incluyendo a otro exministro y gerentes de la ABC. La autoridad judicial competente dispone de un plazo de 24 horas para fijar la hora de la audiencia una vez presentada la imputación formal.

Durante su comparecencia inicial, Edgar Montaño decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio frente a los cuestionamientos de los investigadores. En las próximas horas se emitirá la resolución definitiva que definirá la situación jurídica del exministro y los demás implicados en el caso.

