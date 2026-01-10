Ministerio Público investiga a 8 exautoridades además de Edgar Montaño

El fiscal Omar Yujra confirmó que la investigación por irregularidades penales se ha extendido formalmente a ocho exautoridades gubernamentales adicionales. Tras corroborar los hechos denunciados hace pocos días, la comisión de fiscales determinó que estos exfuncionarios deben ser sometidos a proceso de inmediato.

La indagación principal pesa sobre el exministro Edgar Montaño por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. No obstante, el Ministerio Público enfatizó que también se procesará a los responsables por la firma de contratos lesivos al Estado, por ejemplo, en la construcción de un tramo carretero entre Cochabamba y Santa Cruz.

El proceso no se limita al sector público, ya que el representante legal de la empresa china Sinohydro también figura como un investigado clave. Al ser un ciudadano extranjero, las autoridades ya han emitido los requerimientos necesarios para asegurar su sometimiento a la justicia boliviana.

La temporalidad de las irregularidades abarca desde la gestión 2015 hasta las modificaciones contractuales realizadas entre los años 2020 y 2025. Este amplio espectro temporal implica que autoridades de distintas administraciones pasadas deberán rendir cuentas por las alteraciones en los pliegos del contrato.

Finalmente, el Ministerio Público anunció que se realizarán diversos actos investigativos y operativos tanto en las sedes de La Paz como en Cochabamba. No se descarta la emisión de mandamientos de aprehensión o citaciones de urgencia para individualizar la responsabilidad penal de cada involucrado.

Mira la programación en Red Uno Play