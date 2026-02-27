FAB: 6 tripulantes reciben atención médica y 2 continúan desaparecidos

El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Sergio Lora, brindó un informe preliminar tras el accidente del avión Hércules ocurrido en el aeropuerto de El Alto.

La autoridad confirmó que ocho tripulantes se encontraban a bordo de la aeronave al momento del incidente. De ellos, seis ya reciben atención médica y primeros auxilios, mientras que dos continúan siendo buscados por los equipos de rescate.

“No tengo datos exactos todavía. Seis de mis tripulantes están siendo asistidos y aún estamos en busca de dos de ellos”, declaró el comandante.

Lora también señaló que, hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre víctimas fatales ni sobre el número total de personas afectadas. Indicó que los equipos técnicos trabajan para recabar datos precisos.

El accidente se produjo durante la maniobra de aterrizaje, cuando la aeronave se despistó. Las causas están siendo investigadas para establecer qué provocó la excursión de pista.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se emitirá un informe oficial con mayores detalles.

Según el plan de vuelo, este sería el listado de la tripulación al interior del aeropuerto.

CHAVEZ PANAGUA ALEJANDRO - PILOTO ROJAS ZAMBRANIA ERICK - CO-PILOTO LAZO CORDOVA MAURICIO – NAVEGANTE CASTRO NACHO CESAR - JEFE DE CARGA GUTIERREZ LIMACHE RAUL ROLANDO - ESP. DE CARGA FLORES SAZA ROLANDO - ESP. DE CARGA CONDORI TINTA JOSE LUIS - ESP. DE CARGA RAMIREZ ESPINOZA JARED - EXTRA TRIP

