TEMAS DE HOY:
Avión estrellado

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

FAB: 6 tripulantes reciben atención médica y 2 continúan desaparecidos

Sergio Lora informó que no se tiene aún un reporte oficial de víctimas fatales ni del total de afectados. La investigación sobre las causas del despiste continúa en curso. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/02/2026 21:18

FOTO: APG Bolivia
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Sergio Lora, brindó un informe preliminar tras el accidente del avión Hércules ocurrido en el aeropuerto de El Alto.

La autoridad confirmó que ocho tripulantes se encontraban a bordo de la aeronave al momento del incidente. De ellos, seis ya reciben atención médica y primeros auxilios, mientras que dos continúan siendo buscados por los equipos de rescate.

“No tengo datos exactos todavía. Seis de mis tripulantes están siendo asistidos y aún estamos en busca de dos de ellos”, declaró el comandante.

Lora también señaló que, hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre víctimas fatales ni sobre el número total de personas afectadas. Indicó que los equipos técnicos trabajan para recabar datos precisos.

El accidente se produjo durante la maniobra de aterrizaje, cuando la aeronave se despistó. Las causas están siendo investigadas para establecer qué provocó la excursión de pista.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se emitirá un informe oficial con mayores detalles.

Según el plan de vuelo, este sería el listado de la tripulación al interior del aeropuerto.

  1. CHAVEZ PANAGUA ALEJANDRO - PILOTO
  2. ROJAS ZAMBRANIA ERICK - CO-PILOTO
  3. LAZO CORDOVA MAURICIO – NAVEGANTE
  4. CASTRO NACHO CESAR - JEFE DE CARGA
  5. GUTIERREZ LIMACHE RAUL ROLANDO - ESP. DE CARGA
  6. FLORES SAZA ROLANDO - ESP. DE CARGA
  7. CONDORI TINTA JOSE LUIS - ESP. DE CARGA
  8. RAMIREZ ESPINOZA JARED - EXTRA TRIP

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD