Sequía golpea al cono sur de Cochabamba: maíz y trigo en riesgo por falta de lluvias

Comunarios de Raqaypampa y Pocona expresaron su preocupación por la falta de lluvias en el cono sur de Cochabamba, situación que pone en riesgo la producción agrícola de la región.

Autoridades municipales informaron que los cultivos de maíz, papa y trigo se encuentran afectados debido a la escasez de precipitaciones en los últimos meses.

“No está lloviendo y eso está afectando a Raqaypampa y casi a toda la región”, dijo un representante.

En Raqaypampa, los productores indicaron que incluso la preparación de la tierra para la siembra se ha visto paralizada. “En este tiempo preparamos la tierra, pero como no está lloviendo no podemos avanzar”, explicó. Los cultivos de maíz y trigo presentan bajo crecimiento y podrían reducir su rendimiento.

En Pocona, la situación es similar. La falta de agua está provocando una disminución en la producción, pese al esfuerzo realizado por los agricultores, especialmente en la siembra de trigo.

Los productores también advirtieron que este año podrían incumplir la entrega comprometida a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), debido a las pérdidas ocasionadas por la sequía.

Las autoridades señalaron que se está cuantificando el daño y evaluando la posibilidad de declarar emergencia para atender a las comunidades afectadas.

Mira la programación en Red Uno Play