Martins buscará lanzar su primera flecha este domingo: debut inminente

El estadio Ramón Tahuichi Aguilera será el escenario del esperado regreso de Marcelo Martins tras dos años de ausencia.

El "Matador" estará de vuelta este domingo a las 15:00 en el marco del repechaje del Torneo Repechaje, bajo la mirada exclusiva de la hinchada de Oriente Petrolero.

El delantero llega tras completar 13 días de entrenamiento intenso en el campamento refinero con el objetivo de recuperar su nivel y pelear por un lugar en la selección boliviana para el repechaje al Mundial.

Pese a la expectativa, el técnico Gonzales aclaró que Martins no arrancará como titular para evitar riesgos físicos.

“Él viene de un tiempo sin actividad, sobre todo competitiva, y eso es un riesgo alto de lesión; entonces él nos va a indicar el mejor momento”, explicó el estratega. La intención es llevar al jugador de forma gradual para asegurar que pueda aportar al equipo sin sufrir complicaciones médicas.

Por su parte, el futbolista mantiene intacta su ambición de cara a este nuevo ciclo en el fútbol nacional. Durante su presentación en días pasados, el goleador fue contundente sobre sus metas personales:

“Mi objetivo es ir al Mundial, ese sueño no me lo va quitar nadie; yo estoy con muchas ganas de volver a ser el goleador que fui”, expresó Martins, quien buscará lanzar su primera flecha al arco rival este mismo fin de semana.

