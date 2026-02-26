¿Debuta en Montero? Martins, la gran expectativa en Oriente para la revancha ante Tomayapo

Oriente Petrolero disputará el partido revancha frente a Real Tomayapo en el estadio Gilberto Parada de Montero, luego de que la dirigencia no lograra cambiar la localía al estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Sin embargo, más allá del escenario, todas las miradas apuntan a un posible estreno: el de Marcelo Martins Moreno.

El delantero cruceño genera gran expectativa entre los hinchas refinados, quienes aguardan verlo nuevamente en acción tras un periodo sin competencia oficial. Su eventual debut marcaría un momento especial, considerando su trayectoria internacional y el peso de su nombre en el fútbol boliviano.

El director técnico David Gonzáles fue prudente al referirse a la situación física del atacante. Explicó que Martins viene de un tiempo sin actividad competitiva y que forzar su participación podría representar un riesgo de lesión.

“Él mejor nos va a indicar cuál es el momento en el que se sienta cómodo para sumarse. Está a un nivel bastante alto, pero debemos ser cuidadosos”, sostuvo el entrenador.

Mientras tanto, el plantel continúa su preparación enfocado en la revancha ante el conjunto chapaco. La posibilidad de que Martins tenga minutos dependerá de su evolución y de la decisión final del cuerpo técnico, pero la ilusión ya está instalada en Montero: el regreso del goleador podría convertirse en el gran atractivo de la noche.

